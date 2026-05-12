Visite de ville CAUTERETS Cauterets
Visite de ville CAUTERETS Cauterets dimanche 21 juin 2026.
Cauterets
Visite de ville
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 11:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Thème Rive droite aux origines du village agro-pastoral et thermal aux hôtels typiques et le vieux quartier
Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus.
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CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
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English :
Theme: Right bank: from the origins of the agro-pastoral and spa village to typical hotels and the old quarter
Registration at the Tourist Office. Price: 5? Free for children under 15.
L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65
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