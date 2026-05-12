Visite de ville CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Visite de ville

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 11:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Thème Rive droite aux origines du village agro-pastoral et thermal aux hôtels typiques et le vieux quartier

Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus.

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CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

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English :

Theme: Right bank: from the origins of the agro-pastoral and spa village to typical hotels and the old quarter

Registration at the Tourist Office. Price: 5? Free for children under 15.

L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65