Visite de ville CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Visite de ville

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Thème visite spéciale pou rles JPPM (Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins) Tours et Détours Au fil des rues et ruelles de Cauterets, décors et histoire nous font voyager .I nscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus.

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CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

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English :

Theme: special tour for the JPPM (Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins) Tours et Détours (Tours and Detours) Along the streets and lanes of Cauterets, scenery and history take us on a journey .I nscription at the Tourist Office. Price: 5? Free for children under 15.

L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65