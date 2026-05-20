Les causeries de la maison CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Les causeries de la maison

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:30:00

fin : 2026-06-04 19:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Echanges autour d’un thème: Un livre, un fait de société, philo, socio, santé, etc.

Etre responsable, a-t-on le choix?

Ouvert à toutes et à tous. Maison pour tous, gare en bois. renseignements au 0681218394.

.

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 21 83 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discussions around a theme: a book, a social issue, philosophy, social issues, health, etc.

Do we have a choice?

Open to all. Maison pour tous, wooden station. Information at 0681218394.

L’événement Les causeries de la maison Cauterets a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Cauterets|CDT65