Les causeries de la maison CAUTERETS Cauterets
Les causeries de la maison CAUTERETS Cauterets jeudi 4 juin 2026.
Cauterets
Les causeries de la maison
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 17:30:00
fin : 2026-06-04 19:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Echanges autour d’un thème: Un livre, un fait de société, philo, socio, santé, etc.
Etre responsable, a-t-on le choix?
Ouvert à toutes et à tous. Maison pour tous, gare en bois. renseignements au 0681218394.
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 21 83 94
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English :
Discussions around a theme: a book, a social issue, philosophy, social issues, health, etc.
Do we have a choice?
Open to all. Maison pour tous, wooden station. Information at 0681218394.
L’événement Les causeries de la maison Cauterets a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Cauterets|CDT65
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