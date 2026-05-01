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Atelier aquarelle l’eau, la pêche CAUTERETS Cauterets

Atelier aquarelle l’eau, la pêche CAUTERETS Cauterets mardi 26 mai 2026.

Lieu : CAUTERETS

Adresse : 2 Esplanade des Œufs

Ville : 65110 Cauterets

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Cauterets

Atelier aquarelle l’eau, la pêche

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26 17:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Animé par Catherine Albrech
Gratuit-sur inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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L’événement Atelier aquarelle l’eau, la pêche Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65

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