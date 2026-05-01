Atelier aquarelle l’eau, la pêche CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Atelier aquarelle l’eau, la pêche

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26 17:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Animé par Catherine Albrech

Gratuit-sur inscription à la médiathèque

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Hosted by Catherine Albrech

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L’événement Atelier aquarelle l’eau, la pêche Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65