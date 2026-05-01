VISITE DE VILLE CAUTERETS Cauterets
VISITE DE VILLE CAUTERETS Cauterets mardi 12 mai 2026.
Cauterets
VISITE DE VILLE
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 16:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Thème Rive gauche l’âge d’or du XIXe au paysage urbain de luxe et la station de montagne d’aujourd’hui
Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
.
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theme: Rive gauche: l?âge d?or du XIXe au paysage urbain de luxe et la station de montagne d?aujourd?hui
Registration at the Tourist Office. Price: 5? Free for children under 15
L’événement VISITE DE VILLE Cauterets a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Cauterets|CDT65
À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Hautes-Pyrénées au fil de l’eau CAUTERETS Cauterets 12 mai 2026
- Atelier d’arts-plastiques adultes Antoine PEVSNER (le constructivisme ) CAUTERETS Cauterets 20 mai 2026
- Atelier aquarelle l’eau, la pêche CAUTERETS Cauterets 26 mai 2026
- [EXPOSITION] Autour de Cauterets de Didier Lardat CAUTERETS Cauterets 1 juillet 2026
- [OBSERVATION] Point Rencontre Plateau du Clot Cauterets 7 juillet 2026