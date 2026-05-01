Conférence Hautes-Pyrénées au fil de l’eau CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Conférence Hautes-Pyrénées au fil de l’eau

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Hautes-Pyrénées au fil de l’eau

Les paysages enchanteurs de lacs, cascades,rivières, grottes, vallées résultent de l’érosion d’hier. Mais on ne peut pas oublier les effets destructeurs d’aujourd’hui.

L’eau est aussi étroitement liée aux croyances et à la spiritualité qui s’expriment dans un petit patrimoine bâti et des décors d’église remarquables.

Elle est également source de vie économique: agro-pastorale, artisanale,industrielle, touristique et de santé.

Proposé par la guide conférencière Brigitte Bellocq

Gratuit-dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Hautes-Pyrénées au fil de l’eau (Hautes-Pyrénées along the water)

The enchanting landscapes of lakes, waterfalls, rivers, caves and valleys are the result of yesterday’s erosion. But we can’t forget today’s destructive effects.

Water is also closely linked to beliefs and spirituality, expressed in a small heritage of buildings and remarkable church decorations.

It is also a source of economic life: agro-pastoral, craft, industrial, tourist and health.

Offered by guide Brigitte Bellocq

Free of charge subject to availability

L’événement Conférence Hautes-Pyrénées au fil de l’eau Cauterets a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Cauterets|CDT65