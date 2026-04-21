[EXPOSITION] Autour de Cauterets de Didier Lardat CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[EXPOSITION] Autour de Cauterets de Didier Lardat

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 08:30:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Ça fait 40 ans que je fais de la photo et la passion n’est jamais partie. Toujours autant l’envie d’évasion, le plaisir et la joie de saisir LA lumière magique, pour que ces images vous transportent dans ma passion.

Ayant le privilège d’habiter dans une vallée remarquable, les forêts derrière chez moi, aucun voyage et grand déplacement ont été nécessaires.

Cette expo a été réalisée à moins de 20 km aux alentours de Cauterets, ce qui me tenait à cœur. D. Lardat

Rendez-vous à la Maison du Parc national de Cauterets

Entrée libre et gratuite

Renseignements au 05 62 92 52 56

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

I’ve been photographing for 40 years and my passion has never waned. The desire to escape, the pleasure and joy of capturing THE magic light, so that these images transport you into my passion.

Having the privilege of living in a remarkable valley, with the forests behind my home, I didn’t have to travel far or do much.

This exhibition was produced less than 20 km from Cauterets, which was very important to me. D. Lardat

See you at the Maison du Parc national de Cauterets

Free admission

Information: 05 62 92 52 56

L’événement [EXPOSITION] Autour de Cauterets de Didier Lardat Cauterets a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65