Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de ville CAUTERETS Cauterets

Visite de ville CAUTERETS Cauterets mardi 26 mai 2026.

Lieu : CAUTERETS

Adresse : 2 Place Maréchal Foch

Ville : 65110 Cauterets

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cauterets

Visite de ville

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 16:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Thème Rive gauche l’âge d’or du XIXe au paysage urbain de luxe et la station de montagne d’aujourd’hui
Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus.
  .

CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theme: Rive gauche: l?âge d?or du XIXe au paysage urbain de luxe et la station de montagne d?aujourd?hui
Registration at the Tourist Office. Price: 5? Free for children under 15.

L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65

À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)