Matinée petite enfance CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Matinée petite enfance

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:15:00

fin : 2026-05-26 11:15:00

Date(s) :

2026-05-26

Matinée petite enfance Racontines autour du livre Encore un plouf !

Les bibliothécaires commenceront la séance par la lecture théâtralisée du livre Encore un plouf !

Les enfants explorent ensuite des ateliers sensoriels avec les puéricultrices de PMI et animatrices de RPE bouteilles bleues, bac à riz, pêche à la ligne et bulles de savon, pour découvrir la mer en s’amusant.

Une expérience ludique

Les bibliothécaires offrent aussi des lectures individuelles pour prolonger la magie. Une belle occasion d’éveil et de partage en famille !

Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages.

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Matinée petite enfance Racontines around the book Encore un plouf !

The librarians will begin the session with a staged reading of the book Encore un plouf!

Children then explore sensory workshops with PMI nursery nurses and RPE animators: blue bottles, rice tubs, angling and soap bubbles, to discover the sea while having fun.

A playful experience

Librarians also offer individual readings to prolong the magic. A great opportunity for the whole family to learn and share!

Free event organized as part of the departmental Premières Pages operation.

L’événement Matinée petite enfance Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65