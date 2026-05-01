Conférence avec la fédération française de pêche 65 CAUTERETS Cauterets
Conférence avec la fédération française de pêche 65 CAUTERETS Cauterets mardi 19 mai 2026.
Cauterets
Conférence avec la fédération française de pêche 65
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Rencontre avec la fédération de pêche 65 pour informer sur les pratiques de pêche actuelle et sensibiliser à la protection de cet environnement naturel fragile.
Gratuit-dans la limite des places disponibles
.
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Meeting with the 65 fishing federation to provide information on current fishing practices and raise awareness of the need to protect this fragile natural environment.
Free of charge subject to availability
L’événement Conférence avec la fédération française de pêche 65 Cauterets a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Cauterets|CDT65
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