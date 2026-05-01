Atelier d’arts-plastiques adultes Alexander ARCHIPENKO ( Féminité) CAUTERETS Cauterets
Atelier d’arts-plastiques adultes Alexander ARCHIPENKO ( Féminité) CAUTERETS Cauterets dimanche 17 mai 2026.
Cauterets
Atelier d’arts-plastiques adultes Alexander ARCHIPENKO ( Féminité)
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah A partir de 15 ans Gratuit Inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Workshop led by Jean-Jacques Abdallah Ages 15 and up Free Registration at the media library
L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes Alexander ARCHIPENKO ( Féminité) Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65
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