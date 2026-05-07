Visite de ville CAUTERETS Cauterets
Visite de ville CAUTERETS Cauterets dimanche 7 juin 2026.
Cauterets
Visite de ville
CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Thème Sur les pas et anecdotes de quelques célébrités venues profiter des eaux et de la montagne
Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
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CAUTERETS 2 Place Maréchal Foch Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
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English :
Theme: In the footsteps and anecdotes of celebrities who came to enjoy the waters and mountains
Registration at the Tourist Office. Price: 5? Free for children under 15
L’événement Visite de ville Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65
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