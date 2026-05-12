Conférence plvg protection des milieux aquatiques CAUTERETS Cauterets
Conférence plvg protection des milieux aquatiques CAUTERETS Cauterets vendredi 26 juin 2026.
Cauterets
Conférence plvg protection des milieux aquatiques
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Rencontre avec Vincent Ramard, technicien rivière du secteur torrentiel au PLVG, dont les missions se concentrent sur la préservation de l’environnement aquatique.
Gratuit-dans la limite des places disponibles
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Meet Vincent Ramard, river technician in the torrential sector at the PLVG, whose missions focus on preserving the aquatic environment.
Free of charge subject to availability
L’événement Conférence plvg protection des milieux aquatiques Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65
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