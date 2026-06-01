Conférence Diététicienne CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Conférence Diététicienne

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 15:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Une conférence exclusive par Clara DEMASLES. Gratuit. Consultations individuelles possibles en fin de conférence. Maison du curiste Thermes de cauterets. (Thermes en fête 1 mois d’animations)

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 51 60

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English :

An exclusive lecture by Clara DEMASLES. Free of charge. Individual consultations available at the end of the lecture. Maison du curiste Thermes de cauterets. (Thermes en fête 1 month of events)

L’événement Conférence Diététicienne Cauterets a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Cauterets|CDT65