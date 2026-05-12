Racontines CAUTERETS Cauterets
Racontines CAUTERETS Cauterets mercredi 24 juin 2026.
Cauterets
Racontines
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:15:00
fin : 2026-06-24 11:15:00
Date(s) :
2026-06-24
Les Racontines de Sabine
Pour partager des histoires et des comptines La pêche en pleine mer
Séance de lectures et comptines à destination des petits (0-6 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture.
S’ils ne savent pas lire, les petits savent regarder, écouter et observer tout un monde qui leur ouvre les portes de l’imaginaire.
Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages.
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Sabine’s stories
Sharing stories and rhymes: Fishing in the open sea
Readings and nursery rhymes for young children (0-6 years), to introduce them to books and reading.
They may not know how to read, but they know how to look, listen and observe a whole world that opens the doors to their imaginations.
Free event organized as part of the departmental Premières Pages operation.
L’événement Racontines Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Cauterets|CDT65
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