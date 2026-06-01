Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets Départ Esplanade des Oeufs Cauterets samedi 27 juin 2026.

Cauterets

Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets

Départ Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 05:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La situation géographique du village de Cauterets permet d’organiser, depuis de nombreuses années, des courses en montagne qui en font sa réputation sportive de haut niveau.

D’une rive du gave à l’autre,

De cascades en torrents,

De forêts en estives,

De cols en plateaux,

par les sentiers pastoraux, les granges, ces parcours suspendus, au pied des cimes majestueuses, vous conduisent et vous offrent des points de vue aériens sur notre Cité Thermale .

Venez respirer l’air pur et frais des sentiers d’altitude, le parfum tonifiant des résineux par les bois et forêts, et la tiédeur sulfureuse de nos sources millénaires et toujours bienfaisantes!

Quatre courses

11km 500m D+ Départ 10h

20km 1200m D+ Départ 8h30

47 km 3000m D+ Départ 6h

80 km 5000m D+ Départ 4h

Cauterets: une perle rare dans un écrin sublime !

Inscription https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

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Départ Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The village of Cauterets has a long-standing reputation for organizing top-level mountain races.

From one bank of the Gave to the other,

From waterfalls to torrents,

From forests to summer pastures,

From passes to plateaus,

via pastoral paths and barns, these suspended routes, at the foot of majestic peaks, lead you and offer you aerial views of our Cité Thermale .

Come and breathe in the fresh, pure air of the high-altitude paths, the invigorating scent of conifers through the woods and forests, and the sulphurous warmth of our thousand-year-old, ever-beneficial springs!

Four races

11km 500m D+ Start at 10am

20km 1200m D+ Start 8:30am

47km 3000m D+ Start 6am

80km 5000m D+ Start 4h

Cauterets: a rare pearl in a sublime setting!

Registration: https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets

L’événement Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets Cauterets a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Cauterets|CDT65