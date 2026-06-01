Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets Départ Esplanade des Oeufs Cauterets
Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets Départ Esplanade des Oeufs Cauterets samedi 27 juin 2026.
Cauterets
Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets
Départ Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 05:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La situation géographique du village de Cauterets permet d’organiser, depuis de nombreuses années, des courses en montagne qui en font sa réputation sportive de haut niveau.
D’une rive du gave à l’autre,
De cascades en torrents,
De forêts en estives,
De cols en plateaux,
par les sentiers pastoraux, les granges, ces parcours suspendus, au pied des cimes majestueuses, vous conduisent et vous offrent des points de vue aériens sur notre Cité Thermale .
Venez respirer l’air pur et frais des sentiers d’altitude, le parfum tonifiant des résineux par les bois et forêts, et la tiédeur sulfureuse de nos sources millénaires et toujours bienfaisantes!
Quatre courses
11km 500m D+ Départ 10h
20km 1200m D+ Départ 8h30
47 km 3000m D+ Départ 6h
80 km 5000m D+ Départ 4h
Cauterets: une perle rare dans un écrin sublime !
Inscription https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets
.
Départ Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The village of Cauterets has a long-standing reputation for organizing top-level mountain races.
From one bank of the Gave to the other,
From waterfalls to torrents,
From forests to summer pastures,
From passes to plateaus,
via pastoral paths and barns, these suspended routes, at the foot of majestic peaks, lead you and offer you aerial views of our Cité Thermale .
Come and breathe in the fresh, pure air of the high-altitude paths, the invigorating scent of conifers through the woods and forests, and the sulphurous warmth of our thousand-year-old, ever-beneficial springs!
Four races
11km 500m D+ Start at 10am
20km 1200m D+ Start 8:30am
47km 3000m D+ Start 6am
80km 5000m D+ Start 4h
Cauterets: a rare pearl in a sublime setting!
Registration: https://www.race-cauterets.fr/inscriptions/les-balcons-de-cauterets
L’événement Course à pied (Trail) Les Balcons de Cauterets Cauterets a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Cauterets|CDT65
À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)
- Atelier d’arts-plastiques adultes Joseph Mallord William TURNER ( pêcheurs dans la tempête) CAUTERETS Cauterets 10 juin 2026
- Conférence Diététicienne CAUTERETS Cauterets 11 juin 2026
- Lecture musicale La pêche en poésie CAUTERETS Cauterets 12 juin 2026
- Visite de ville CAUTERETS Cauterets 21 juin 2026
- Gambas & Mix CAUTERETS Cauterets 21 juin 2026