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Journée à Arreau CAUTERETS Cauterets

Journée à Arreau CAUTERETS Cauterets jeudi 25 juin 2026.

Lieu : CAUTERETS

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 65110 Cauterets

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Cauterets

Journée à Arreau

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:00:00
fin : 2026-06-25 18:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Avenue de la Gare
Av. de la Gare, 65110 Cauterets, France
Excursion: Visite du marché d ’Arreau, pique-nique, visite d’une chèvrerie.
Départ depuis la gare routière, avenue de la Gare.
Tarif 30€, paiement sur place.
Contact: maisonpourtous65@gmail.com ou 0628338524
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 33 85 24  maisonpourtous65@gmail.com

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English :

Avenue de la Gare
Av. de la Gare, 65110 Cauterets, France
Excursion: Visit to the Arreau market, picnic, visit to a goat farm.
Departure from the bus station, avenue de la Gare.
30, payment on site.
Contact: maisonpourtous65@gmail.com or 0628338524

L’événement Journée à Arreau Cauterets a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Cauterets|CDT65

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