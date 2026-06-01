Journée à Arreau CAUTERETS Cauterets
Journée à Arreau CAUTERETS Cauterets jeudi 25 juin 2026.
Cauterets
Journée à Arreau
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:00:00
fin : 2026-06-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Avenue de la Gare
Av. de la Gare, 65110 Cauterets, France
Excursion: Visite du marché d ’Arreau, pique-nique, visite d’une chèvrerie.
Départ depuis la gare routière, avenue de la Gare.
Tarif 30€, paiement sur place.
Contact: maisonpourtous65@gmail.com ou 0628338524
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 33 85 24 maisonpourtous65@gmail.com
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English :
Avenue de la Gare
Av. de la Gare, 65110 Cauterets, France
Excursion: Visit to the Arreau market, picnic, visit to a goat farm.
Departure from the bus station, avenue de la Gare.
30, payment on site.
Contact: maisonpourtous65@gmail.com or 0628338524
L’événement Journée à Arreau Cauterets a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Cauterets|CDT65
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