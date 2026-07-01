Atelier aquarelle Maison pour tous Barcus

Informations pratiques

Barcus

Atelier aquarelle

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14

L’association Elkarbidea vous invite à la maison pour tous de Barcus.

Henri partagera ses connaissances et techniques de base en aquarelle. Les participants pourront, ensuite, les mettre en pratique à travers des réalisations adaptées à tous les niveaux. Places limitées. Sur inscription. .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

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English : Atelier aquarelle

L’événement Atelier aquarelle Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque