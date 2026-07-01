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AGENDA · Barcus

Atelier aquarelle Maison pour tous Barcus

mardi 14 juillet 2026 · Maison pour tous · Barcus

Atelier aquarelle Maison pour tous Barcus

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison pour tous
Adresse
1160 route principale
Ville
64130 Barcus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Barcus

Atelier aquarelle

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :
2026-07-14

L’association Elkarbidea vous invite à la maison pour tous de Barcus.
Henri partagera ses connaissances et techniques de base en aquarelle. Les participants pourront, ensuite, les mettre en pratique à travers des réalisations adaptées à tous les niveaux. Places limitées. Sur inscription.   .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 

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English : Atelier aquarelle

L’événement Atelier aquarelle Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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