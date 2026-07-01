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AGENDA · Barcus

Atelier feng shui Maison pour tous Barcus

mercredi 15 juillet 2026 · Maison pour tous · Barcus

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison pour tous
Adresse
1160 route principale
Ville
64130 Barcus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Barcus

Atelier feng shui

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

L’association Elkarbidea vous invite à Barcus.
Chantal animera cet atelier. C’est un outil de développement personnel qui permet, en travaillant sur son espace intérieur, de découvrir sa place et donner du sens dans sa vie. Un travail avec sa date de naissance et son lieu d’habitation est fait ; venez avec un plan ou un croquis. Sur inscription.   .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 94 92 72 

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English : Atelier feng shui

L’événement Atelier feng shui Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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