Atelier aquarelle, Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer

Atelier aquarelle Samedi 23 mai, 19h30 Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

19h – 21h30 | Atelier aquarelle

Initiez-vous à l’aquarelle et laissez-vous inspirer par les architectures, paysages et atmosphères présents dans les peintures d’Alexis Gritchenko.

Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…). Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place.

19h – 21h30 | Atelier aquarelle

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