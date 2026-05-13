Lecture à deux voix – L’Ukraine de mes jours bleus d’Alexis Gritchenko, Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer
Lecture à deux voix – L’Ukraine de mes jours bleus d’Alexis Gritchenko, Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Lecture à deux voix – L’Ukraine de mes jours bleus d’Alexis Gritchenko Samedi 23 mai, 19h00 Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
19h – 19h45 | Lecture à deux voix – L’Ukraine de mes jours bleus
Lecture d’extraits choisis, en français et en ukrainien, de L’Ukraine de mes jours bleus, souvenirs d’enfance d’Alexis Gritchenko.
À travers le regard sensible d’un enfant, l’auteur évoque la vie d’une province ukrainienne à la charnière des XIXe et XXe siècles : traditions, fêtes populaires et rythme des saisons composent le portrait nostalgique et lumineux d’un monde aujourd’hui disparu.
Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…). Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place.
19h – 19h45 | Lecture à deux voix – L’Ukraine de mes jours bleus
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