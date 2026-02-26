MANIA – The Abba Tribute HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR Cagnes-sur-Mer Samedi 30 mai, 21h00 Entrée payante

MANIA fait revivre la magie d’ABBA dans un show explosif, fidèle et irrésistible : Costumes, chorégraphies et ambiance disco. Une immersion dans les années 80 pour 2h de tubes légendaires !

ABBA MANIA,

THE ABBA TRIBUTE

RICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE.

« MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : « Money Money Money » – « Waterloo » – « Gimme, Gimme, Gimme » – « Dancing Queen » – « SOS », et bien d’autres encore…

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !

MANIA, THE ABBA TRIBUTE en tournée dans toute la France

Locations : points de ventes habituels

Bande annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=1-wk5NdZZCY](https://www.youtube.com/watch?v=1-wk5NdZZCY)

Site internet : [https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/mania-concerts](https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/mania-concerts)

TARIFS :

Assis : 65 € / Debout : 45 €

PMR : 45 € / Accompagnateur PMR 45 €

Réservation PMR : 04.32.60.06.05.

Billetterie :

[https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/642064/idtier/28239479](https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/642064/idtier/28239479)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T23:00:00.000+02:00

1

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/642064/idtier/28239479 0778577343

HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR 2 boulevard Kennedy 06800 Cagnes sur mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

