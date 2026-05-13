Buffet découverte de douceurs ukrainiennes, Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer

Buffet découverte de douceurs ukrainiennes Samedi 23 mai, 18h45 Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:45:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:45:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

18h45 – 19h15 | Buffet découverte de douceurs ukrainiennes

Partez à la découverte des saveurs sucrées ukrainiennes à travers une dégustation.

La Nuit des Musées 2026 à Cagnes-sur-Mer mettra à l’honneur l’œuvre d’Alexis Gritchenko, peintre Ukrainien.

Dans la limite des stocks disponibles.

Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…). Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place.

18h45 – 19h15 | Buffet découverte de douceurs ukrainiennes

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