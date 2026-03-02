RUNFEST 2026 HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR Cagnes-sur-Mer Samedi 30 mai, 09h30 INSCRIPTION PAYANTE

RUNFEST c’est un nouveau festival sportif et musical à l’Hippodrome Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer, le samedi 30 mai 2026. Ce n’est pas une simple course… c’est une journée entière de fête, de partage et d’émotions !

Voici ce qui rend l’expérience unique :

• Un parcours animé en musique. Chaque course est rythmée par un DJ et des musiciens en live qui jouent au rythme des foulées. On court, on groove, on sourit. Ici, la performance rencontre l’ambiance !

• L’ambiance continue même après la ligne d’arrivée. La fête ne s’arrête pas une fois la course terminée : direction le Village RUNFEST pour retrouver ses proches, célébrer ensemble et profiter des animations.

• Un village convivial pour tous. Des espaces familles, des jeux gratuits, des animations, des foodtrucks, un DJ en continu… Le village est pensé pour que les coureurs ET leurs accompagnateurs passent un super moment.

• La Parade Extraordinaire : une parade festive. Pas de chrono, pas de pression : marche, trottine ou danse sur la piste du trot avec 3 zones musicales représentant 3 générations de musique ! Viens déguisé en pop star, rock star, disco… et crée ton meilleur souvenir. Elle est ouverte dès 5 ans, accompagné d’un adulte.

• Final apothéose : ABBA MANIA en concert. La journée se termine avec une fête géante : le plus grand tribute ABBA au monde, 2h de show pour conclure RUNFEST en beauté.

De plus, 1€ est reversé à Sourire à la Vie, pour chaque inscription !

PROGRAMME :

09h30 : retrait des dossards

10h30 : ouverture du village

12h00 : Relais 8 Tours Groove = 10.4 kms en équipe 2 ou 4 per. (8 boucles x1,3 km)

14h00 : Solo 4 tours Temps =5.2 kms en solo

16h00 : Solo 8 tours Groove = 10.4 kms – (8 boucles x1,3 km)

17h15 : Kids tours 6-8 ans = 450m / 9-11 ans = 900 m

18h00 : Parade extraordinaire : 3 générations de musique en te déguisant à chaque arrêt

19h00 : Apéro Disco

21h00 : Concert Abba Mania Tribute

Mais c’est aussi un Village RUNFEST :

• Echauffements collectifs

• Podiums,

• DJ & animations,

• Jeu de famille,

• Coin des enfants,

• Food trucks,

• Concert de Abba Mania à 21h00 à 23h

Contact promo : Sylvie SAVIO – P : 07.78.57.73.43 – Mail [sylvie.savio@haracom.fr](mailto:sylvie.savio@haracom.fr)

Site officiel :

Facebook Runfest-officiel :

Instagram :

Site d'inscription au RUNFEST :

Tarifs des courses : de 5 € à 60 €

Tarifs Concert Abba Mania à 21h00 :

Placement libre assis : 65 € / Tarif Debout : 45 €

PMR Fauteuil roulant : 45 € / accompagnateur PMR : 45 €

Réservation :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T23:00:00.000+02:00

https://www.runfest.net/ https://www.finishers.com/course/runfest

HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR 2 boulevard Kennedy 06800 Cagnes sur mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes



