Jardin de la propriété Marro, Propriété Marro, Cagnes-sur-Mer

Jardin de la propriété Marro 6 et 7 juin Propriété Marro Alpes-Maritimes

entrée 4 €, moins de 18 ans gratuit, 25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Après avoir visionné un court diaporama sur l’évolution du jardin, vous découvrirez quelques outils anciens puis nous vous accompagnerons pour la visite du jardin afin que vous observiez ses topiaires, son potager en permaculture, ses fontaines séches et sa roseraie…

Propriété Marro 03 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 44 95 95 »}, {« type »: « email », « value »: « proprietemarro@gmail.com »}] Visite jardin Propriété Marro, ancienne propriété maraîchère Gare SNCF, autoroute A8, arrêt bus, piste cyclable, parking / Ce jardin se visite du 1er avril aux Rendez-vous aux jardins et du 1er septembre au 30 septembre à 10 heures les mardis, jeudis et samedis. Entrée 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. Parcours facile, accessible aux personnes à mobilité réduite Durée : environ une heure et demie.

Après avoir visionné un court diaporama sur l’évolution du jardin, vous découvrirez quelques outils anciens puis nous vous accompagnerons pour la visite du jardin afin que vous observiez ses son en…

Le propriétaire