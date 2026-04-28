Destination Bijou Cagnes Place du Château Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

Destination Bijou Cagnes

Place du Château Musée du Bijou Contemporain Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Présentation de 3 expositions

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Place du Château Musée du Bijou Contemporain Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 73 14 42

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English : Destination Bijou Cagnes

Presentation of 3 exhibitions

L’événement Destination Bijou Cagnes Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur