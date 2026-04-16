Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Artistes

Samuel Hasselhorn

Philippe Bianconi



Programme

Franz Schubert: Le Voyage d’hiver



Billetterie en ligne

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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Festival Les Nocturnes du Piano Special Evening Schubert’s Winterreise

Artists

Samuel Hasselhorn

Philippe Bianconi

Program

Franz Schubert: The Winter Journey

Online ticketing

L’événement Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur