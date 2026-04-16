Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer
Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.
Cagnes-sur-Mer
Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Artistes
Samuel Hasselhorn
Philippe Bianconi
Programme
Franz Schubert: Le Voyage d’hiver
Billetterie en ligne
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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Festival Les Nocturnes du Piano Special Evening Schubert’s Winterreise
Artists
Samuel Hasselhorn
Philippe Bianconi
Program
Franz Schubert: The Winter Journey
Online ticketing
L’événement Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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