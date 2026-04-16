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Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Hippodrome de la Côte d'Azur

Adresse : 2 boulevard JF Kennedy

Ville : 06800 Cagnes-sur-Mer

Département : Alpes-Maritimes

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Cagnes-sur-Mer

Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Artistes
Samuel Hasselhorn
Philippe Bianconi

Programme
Franz Schubert: Le Voyage d’hiver

Billetterie en ligne
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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Festival Les Nocturnes du Piano Special Evening Schubert’s Winterreise

Artists
Samuel Hasselhorn
Philippe Bianconi

Program
Franz Schubert: The Winter Journey

Online ticketing

L’événement Festival Les Nocturnes du Piano Soirée Spéciale Winterreise de Schubert Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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