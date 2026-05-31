Concert rock de l’école Fortissimo, Place de la marine à Cagnes sur Mer, Cagnes-sur-Mer

Concert rock de l’école Fortissimo Dimanche 21 juin, 19h30 Place de la marine à Cagnes sur Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Pour la Fête de la Musique, l’école de musique Fortissimo, implantée à Cagnes-sur-Mer depuis 20 ans, vous invite à une soirée festive et éclectique mettant à l’honneur ses élèves et musiciens.

Au programme : plusieurs groupes se succéderont sur scène avec des répertoires variés, allant de la pop au rock, avec également des influences plus puissantes allant jusqu’au métal.

Une belle occasion de célébrer la musique live dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et de découvrir toute l’énergie et le talent des musiciens de Fortissimo.

Place de la marine à Cagnes sur Mer 1 place de la marine 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur àcôté de l’école Gambetta parking à côté

Pour la Fête de la Musique, l’école de musique Fortissimo, implantée à Cagnes-sur-Mer depuis 20 ans, vous invite à une soirée festive et éclectique mettant à l’honneur ses élèves et musiciens.

©Ffortissimo