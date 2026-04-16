Festival Les Nocturnes du Piano Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

Festival Les Nocturnes du Piano

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-26

Plongez dans l’univers captivant de la musique classique, et plus particulièrement du piano, avec des Récitals Envoûtants, mettant en lumière 7 performances éblouissantes dans le cadre magique de l’Hippodromede la Côte d’Azur.

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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Les Nocturnes du Piano Festival

Immerse yourself in the captivating world of classical music, and more particularly the piano, with Bewitching Recitals, featuring 7 dazzling performances in the magical setting of the Côte d’Azur Hippodrome.

L’événement Festival Les Nocturnes du Piano Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur