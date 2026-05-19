les Nuits lyriques de l’Hippodrome Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer
les Nuits lyriques de l’Hippodrome Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer jeudi 11 juin 2026.
Cagnes-sur-Mer
les Nuits lyriques de l’Hippodrome
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-11
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-11
7e édition des Nuits lyriques de l’hippodrome, événement estival désormais incontournable qui met en lumière l’excellence musicale de notre jeunesse !
Concours Grand prix de la voix jeudi 11 juin à 20h
Soirée prodigieuse samedi 13 juin à 20h
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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 65 74 73
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English : Les Nuits lyriques de l’Hippodrome
7th edition of the Nuits lyriques de l’hippodrome, a not-to-be-missed summer event highlighting the musical excellence of our young people!
Grand prix de la voix competition: Thursday June 11 at 8pm
Soirée prodigieuse : Saturday June 13 at 8pm
L’événement les Nuits lyriques de l’Hippodrome Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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