les Nuits lyriques de l’Hippodrome Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

les Nuits lyriques de l’Hippodrome

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-11

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-11

7e édition des Nuits lyriques de l’hippodrome, événement estival désormais incontournable qui met en lumière l’excellence musicale de notre jeunesse !

Concours Grand prix de la voix jeudi 11 juin à 20h

Soirée prodigieuse samedi 13 juin à 20h

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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Boulevard JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 65 74 73

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English : Les Nuits lyriques de l’Hippodrome

7th edition of the Nuits lyriques de l’hippodrome, a not-to-be-missed summer event highlighting the musical excellence of our young people!

Grand prix de la voix competition: Thursday June 11 at 8pm

Soirée prodigieuse : Saturday June 13 at 8pm

L’événement les Nuits lyriques de l’Hippodrome Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur