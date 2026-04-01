Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart
Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart mercredi 29 avril 2026.
Bidart
Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29 12:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Atelier aquarelle en duo parent & enfant
Un moment complice, doux et coloré pour créer ensemble des souvenirs et de jolies peintures ! Offrez-vous une parenthèse créative à partager avec votre enfant.
L’atelier est animé par Clémence GIR’ART, artiste peintre et pédagogue expérimentée.
Mercredi 29 avril 2026
10h30 12h
Bar du Fronton, Bidart
45 € le binôme (1 parent + 1 enfant), 1 boisson incluse
Thème Les fleurs à l’aquarelle .
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton
L’événement Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Hazia Festival de l’agriculte urbaine Domaine de Bassilour Bidart 25 avril 2026
- Parcours de Géocaching avec Terra Aventura « Les durs de l’Atlantique » Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le sentier du littoral de Bidart à Saint-Jean-de-Luz Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La balade du patrimoine de Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La Voie Verte de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026