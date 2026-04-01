Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Bidart

Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Atelier aquarelle en duo parent & enfant

Un moment complice, doux et coloré pour créer ensemble des souvenirs et de jolies peintures ! Offrez-vous une parenthèse créative à partager avec votre enfant.

L’atelier est animé par Clémence GIR’ART, artiste peintre et pédagogue expérimentée.

Mercredi 29 avril 2026

10h30 12h

Bar du Fronton, Bidart

45 € le binôme (1 parent + 1 enfant), 1 boisson incluse

Thème Les fleurs à l’aquarelle .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76

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English : Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton

L’événement Atelier aquarelle en duo parent & enfant Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Bidart