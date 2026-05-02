Agde

ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER

LA TAMARISSIERE Agde Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-15 2026-08-05 2026-09-09

Offrez-vous une expérience créative face à la mer ! Un moment de détente pour se reconnecter à la nature et laisser libre cours à sa créativité !

Découverte des techniques de base ou perfectionnement. Atmosphère conviviale et bienveillante

Matériel fourni

Offrez-vous une expérience créative face à la mer !

Profitez de ce moment de détente pour vous reconnecter à la nature et laisser libre cours à votre créativité pour dessiner et peindre coquillages, fleurs et paysages du bord de mer !

Vous apprécierez l’atmosphère conviviale et bienveillante de cet atelier pour découvrir les techniques de base ou perfectionnement de la peinture aquarelle en plein air. Céline et Magali, diplômées des beaux-arts, ont à cœur de vous transmettre leur passion, leurs conseils pour réaliser de jolies aquarelles !

Rejoignez nos deux artistes avec juste votre envie, tout le matériel est fourni aquarelle, peinture, papiers, pinceaux .

LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

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English :

Treat yourself to a creative experience by the sea! A relaxing moment to reconnect with nature and give free rein to your creativity!

Discover basic techniques or perfect your skills. Friendly, caring atmosphere

Materials supplied

L’événement ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER Agde a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34