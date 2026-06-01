LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Rond point du Carré d’As Agde
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Rond point du Carré d’As Agde jeudi 11 juin 2026.
Agde
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-11
Sous l’égide du Ministère de la Culture, l’INRAP pilote cette grande manifestation populaire, culturelle et scientifique.
Jeudi 11 juin à 18h00
> Conférence Agde grecque
par Dominique Garcia, Président de l’INRAP et commissaire scientifique de l’exposition Agde grecque, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées .
Cette conférence inaugurera l’édition 2026 des Journées Européennes de l’Archéologie.
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, salle du 2ème étage
Tout public, entrée libre, réservation obligatoire > 04.67.64.69.60
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin
10h00>18h00
Le Village de l’Archéologie
en partenariat avec l’ INRAP, le DRASSM, l’Université Paul Valéry Montpellier, de la CAHM et de nombreux archéologues et associations
> À l’occasion de l’exposition Agde grecque, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées , les Journées Européennes de l’Archéologie accueilleront cette année lun village de l’archéologie, en partenariat avec l’INRAP.
Venez rencontrer les spécialistes -institutionnels, universitaires, associatifs- qui vous présenteront leurs activités et leurs actualités dans le domaine de l’archéologie nationale et locale.
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, salle d’exposition du rez-de-chaussée
Tout public, entrée libre
Vendredi 12 juin
14h00>16h00
>Médiation autour de l’exposition Agde grecque, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées
Nos apprentis archéologues aux sources de l’histoire.
Inversion des rôles ! Les élèves d’une classe de CE2-CM1 de l’école Jules Verne prennent les commandes du Musée. Suivez ces apprentis médiateurs dans Agde Grecque et découvrez comment objets, textes et fouilles nous racontent l’histoire antique.
Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie sous -marine
Samedi 13+ dimanche 14 juin
10h00+11h00+14h00+16h30
Visites guidées de l’exposition Agde grecque découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées
10h30 + 15h00
> Visites guidées des collections permanentes du Musée.
Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie sous -marine
Durée 45 min Tout public, entrée libre, réservation conseillée > 04.67.64.69.60
Dimanche 14 juin
10h00-18h00
3ème édition du Marché du terroir antique
en partenariat avec la Direction des Musées et du Patrimoine d’Agde et les associations Cohortes Urbanae, Philocalie et Antikarme
Venez tel un Gaulois, un Grec ou un Romain de l’Antiquité, flâner sur le marché et rencontrer des marchands passionnés prêts à partager l’histoire de leurs produits.
Faites votre choix légumes, fruits, pain, fromage, miel, l’huile d’olive, huîtres, parfums et bijoux, cuir… Restauration rapide antique sur place.
Enfin des associations archéologiques vous proposeront des actions de reconstitution historique de la vie quotidienne et militaire au temps de la Grèce antique ateliers de la vie civile, sports et combats grecs (course en armes, pancrace, pugilat), présentation des hoplites grecs, le tout accompagné de danses et musiques grecques.
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, salle d’exposition du rez-de-chaussée
Tout public, entrée libre, restauration rapide antique sur place
#JEA
#PATRIMOINE .
Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60
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English :
Under the aegis of the French Ministry of Culture, INRAP is leading this major popular, cultural and scientific event.
L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Agde a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34
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