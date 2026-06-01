LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Rond point du Carré d’As Agde

Agde

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-11

Sous l’égide du Ministère de la Culture, l’INRAP pilote cette grande manifestation populaire, culturelle et scientifique.

Jeudi 11 juin à 18h00

> Conférence Agde grecque

par Dominique Garcia, Président de l’INRAP et commissaire scientifique de l’exposition Agde grecque, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées .

Cette conférence inaugurera l’édition 2026 des Journées Européennes de l’Archéologie.

Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, salle du 2ème étage

Tout public, entrée libre, réservation obligatoire > 04.67.64.69.60

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin

10h00>18h00

Le Village de l’Archéologie

en partenariat avec l’ INRAP, le DRASSM, l’Université Paul Valéry Montpellier, de la CAHM et de nombreux archéologues et associations

> À l’occasion de l’exposition Agde grecque, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées , les Journées Européennes de l’Archéologie accueilleront cette année lun village de l’archéologie, en partenariat avec l’INRAP.

Venez rencontrer les spécialistes -institutionnels, universitaires, associatifs- qui vous présenteront leurs activités et leurs actualités dans le domaine de l’archéologie nationale et locale.

Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, salle d’exposition du rez-de-chaussée

Tout public, entrée libre

Vendredi 12 juin

14h00>16h00

>Médiation autour de l’exposition Agde grecque, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées

Nos apprentis archéologues aux sources de l’histoire.

Inversion des rôles ! Les élèves d’une classe de CE2-CM1 de l’école Jules Verne prennent les commandes du Musée. Suivez ces apprentis médiateurs dans Agde Grecque et découvrez comment objets, textes et fouilles nous racontent l’histoire antique.

Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie sous -marine

Samedi 13+ dimanche 14 juin

10h00+11h00+14h00+16h30

Visites guidées de l’exposition Agde grecque découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées

10h30 + 15h00

> Visites guidées des collections permanentes du Musée.

Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie sous -marine

Durée 45 min Tout public, entrée libre, réservation conseillée > 04.67.64.69.60

Dimanche 14 juin

10h00-18h00

3ème édition du Marché du terroir antique

en partenariat avec la Direction des Musées et du Patrimoine d’Agde et les associations Cohortes Urbanae, Philocalie et Antikarme

Venez tel un Gaulois, un Grec ou un Romain de l’Antiquité, flâner sur le marché et rencontrer des marchands passionnés prêts à partager l’histoire de leurs produits.

Faites votre choix légumes, fruits, pain, fromage, miel, l’huile d’olive, huîtres, parfums et bijoux, cuir… Restauration rapide antique sur place.

Enfin des associations archéologiques vous proposeront des actions de reconstitution historique de la vie quotidienne et militaire au temps de la Grèce antique ateliers de la vie civile, sports et combats grecs (course en armes, pancrace, pugilat), présentation des hoplites grecs, le tout accompagné de danses et musiques grecques.

Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, salle d’exposition du rez-de-chaussée

Tout public, entrée libre, restauration rapide antique sur place

#JEA

#PATRIMOINE .

Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the aegis of the French Ministry of Culture, INRAP is leading this major popular, cultural and scientific event.

L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Agde a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34