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FESTIVAL LES HÉRAULT DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ – 23ÈME ÉDITION Rond point Carré dAs Agde

FESTIVAL LES HÉRAULT DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ – 23ÈME ÉDITION Rond point Carré dAs Agde mardi 16 juin 2026.

Lieu : Rond point Carré dAs

Adresse : LE CAP D'AGDE

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif :

Agde

FESTIVAL LES HÉRAULT DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ – 23ÈME ÉDITION

Rond point Carré dAs LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-16

Organisé au prestigieux Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, ce festival attire chaque année des acteurs, réalisateurs, producteurs et fans venus découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain.
Des avant-premières de films, un panorama du Cinéma Français, la traditionnelle compétition  Top des Courts  qui récompense le meilleur court-métrage primé de l’année, la diffusion de séries inédites et des rencontres dédicaces en présence des comédiens et des réalisateurs.

Toutes les projections des films courts et longs ont lieu au Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.

Elles sont publiques et gratuites. Sur invitation.

Programme communiqué prochainement.

#TEMPSFORT   .

Rond point Carré dAs LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00 

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English : FESTIVAL LES HÉRAULT DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ – 23ÈME ÉDITION

Held at the prestigious Palais des Congrès Cap d?Agde Méditerranée, the festival attracts actors, directors, producers and fans every year to discover the talents of today and tomorrow.

L’événement FESTIVAL LES HÉRAULT DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ – 23ÈME ÉDITION Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34

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