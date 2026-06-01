Atelier Archéomaquette Inrap sur la fouille au lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval, Lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval, Saint-Léger-Magnazeix

Atelier Archéomaquette Inrap sur la fouille au lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval Samedi 13 juin, 09h00 Lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

À partir d’une maquette, découvrez de manière ludique les différentes étapes d’un chantier de fouilles, depuis le projet d’aménagement jusqu’à l’interprétation des données scientifiques.

Remontez le temps en explorant les différentes strates du sol et comprenez comment l’archéologie contribue à la sauvegarde du patrimoine.

Lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval 87190 La Châtre Saint-Léger-Magnazeix 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0633114132 https://www.inrap.fr/ https://x.com/Inrap_ActuNAOM L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) réalise une fouille préventive au lieu-dit La Châtre à Magnac-Laval. Les archéologues y ont mis au jour les traces d’une occupation remontant à la fin de la période gauloise et d’autres datant du début de l’Antiquité.

Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public le samedi 13 juin et des visites du site, commentées par les archéologues, seront proposées à 9h30, 10h45, 14h, 15h45. Parking sur place

Prévoir des chaussures adaptées

Visites susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques

À partir d’une maquette, découvrez de manière ludique les différentes étapes d’un chantier de fouilles, depuis le projet d’aménagement jusqu’à l’interprétation des données scientifiques.

©Inrap