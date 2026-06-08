Atelier argile Larrau
Atelier argile Larrau mardi 27 octobre 2026.
Larrau
Atelier argile
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 09:30:00
fin : 2026-10-27 12:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Raphaëelle Daguier propose des ateliers de modelage pensés comme des moments de partage, de créativité et de reconnexion à la matière. Ces pauses créatives sont idéales pour vivre un moment ludique en famille, avec des enfants, ou simplement pour s’accorder un temps de détente, de liberté et de connexion à soi et à son environnement.
À partir de 8 ans. Sur Inscription. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Atelier argile
L’événement Atelier argile Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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