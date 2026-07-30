À la découverte des oiseaux Larrau
lundi 17 août 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
À la découverte des oiseaux
Accueil Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Après le jeu Qu’est ce qu’un oiseau? , nous présenterons les espèces d’oiseaux présents à Iraty. À l’aide de jumelles, vous pourrez les observer et écouter leur chants lors d’une balade.
Rendez-vous à l’acceuil des Chalets. À partir de 6 ans. Sur inscription. .
Accueil Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : À la découverte des oiseaux
L’événement À la découverte des oiseaux Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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