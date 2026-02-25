ATELIER AROMATHÉRAPIE GESTION DU STRESS ET DU SOMMEIL Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER AROMATHÉRAPIE GESTION DU STRESS ET DU SOMMEIL

Découvrez les huiles essentielles clés pour apaiser le stress et favoriser un sommeil plus serein, dans un cadre bienveillant et convivial.

Atelier mêlant théorie et pratique.

Au programme

•⁠ ⁠Bases de l’aromathérapie, précautions d’usage et principales voies d’utilisation,

•⁠ ⁠Présentation des huiles essentielles clés liées au stress et aux troubles du sommeil,

•⁠ ⁠Conseils pour une utilisation efficace et sécurisée des huiles essentielles, avec des recettes et des astuces simples à reproduire à la maison,

•⁠ ⁠Création d’une stick inhalateur gestion du stress personnalisé.

Matériel fourni. Une fiche récapitulative est remise à la fin de l’atelier.

Sur réservation en ligne sur le site https://www.helloasso.com/associations/et-sens-de-soi ou par téléphone au 07 75 79 49 95. .

