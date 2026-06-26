Atelier art de la broderie Lieu-dit Saint-Jaoua Plouvien

Informations pratiques

Plouvien

Atelier art de la broderie

Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

À l’occasion du marché de créateurs, découvrez l’art de la broderie avec l’atelier Brodan Bay.

Lors de cet atelier d’initiation, vous apprendrez quelques points de base et réaliserez votre propre petit motif brodé à emporter.

Tout le matériel est fourni.

A partir de 7 ans. .

Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier art de la broderie Plouvien a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS