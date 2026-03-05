Atelier artistique | A la manière de Paul Klee Médiathèque municipale Lalinde
Atelier artistique | A la manière de Paul Klee
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
L’artiste Agnès Denjean nous fait le plaisir de revenir à la médiathèque pour animer un nouvel atelier artistique. Elle proposera un atelier à la manière de Paul Klee . Atelier pour adultes et ados.
Places limitées, inscriptions obligatoires. .
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
