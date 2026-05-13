Atelier artistique – création d’affiches, Musée de l’histoire vivante, Montreuil

Atelier artistique – création d’affiches Samedi 23 mai, 13h30 Musée de l’histoire vivante Seine-Saint-Denis

20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Venez participer à un atelier de création d’affiches, proposé par le musée de l’Histoire vivante, en partenariat avec le collectif d’artistes Ne Rougissez Pas !

D’autres activités seront également proposées les samedi 23 et dimanche 24 mai (13h30 – 19h), à l’occasion du festival d’histoire populaire « 1936-1946 » organisé par le musée. Table-rondes, animations artistiques et culturelles : autant de manières pour découvrir l’histoire sociale et ouvrière de cette période, du Front populaire aux lendemains de guerre.

Musée de l’histoire vivante 31 Boulevard Théophile Sueur, 93100 Montreuil, France Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148543244 https://www.museehistoirevivante.fr Présenter l’histoire des révolutions, expressions du mouvement ouvrier était au centre des préoccupations des fondateurs du musée. Les collections, bien qu’elles dépassent ce cadre, se sont constituées dans cette optique, faisant de ce thème l’axe central du musée et définissant son objet. Les collections, des sans-culottes de 1789 aux ouvriers de 1970, offrent un large panorama du mouvement ouvrier dans son quotidien comme dans ses revendications. Pour autant, elles peuvent être croisées avec les collections historiques pour avoir une vision globale des fonds. Fonds d’estampes et de gravures de la Révolution française, de l’Empire, Guerre de 1870, de la Commune de Paris 1871. Manuscrits de Jean Jaurès. Manuscrits de Louise Michel. Croquis de guerre de Steinlen. Fonds Résistance. Journaux de Prisons. Archives du parti communiste français. Métro ligne 9 Mairie de Montreuil + bus 122 arrêt parc Montreau. RER A Val de Fontenay + bus 122 ou 301 arrêt parc Montreau.

Atelier artistique : création d’affiches

© Musée de l’Histoire vivante