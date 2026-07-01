jeudi 26 novembre 2026 · au Centre Culturel de la Maison du Savoir · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

ATELIER ARTISTIQUE Origami

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

C’est nouveau cette année, un jeudi par mois à 18h, nous vous proposons un atelier de découverte artistique.

Pour ados et adultes, 2 à 3h de pratique d’un art manuel pour découvrir, expérimenter, tester et créer.

Au programme, collage, linogravure, terre, dessin, estampes et origami !

Jonathan vous emmène découvrir la magie de l’origami, d’abord un pliage classique , mais vraiment magique, puis une initiation à une technique particulière avec un papier d’aquarelle mouillé qui se plie et se courbe.

Début des ateliers à 18h

Durée 2h

Nombre de places 15

Participation par atelier 5€

Inscription indispensable auprès de Marion

mediation@maisondusavoir65.fr

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au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir65.fr

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English :

New this year: one Thursday a month at 6 p.m., we’re offering an artistic discovery workshop.

For teens and adults, 2 to 3 hours of hands-on art to explore, experiment, try out, and create.

On the agenda: collage, linocut, clay, drawing, printmaking, and origami!

Jonathan will guide you in discovering the magic of origami—starting with a “classic” fold that’s truly magical, followed by an introduction to a specialusing wet watercolor paper that folds and curves.

Workshops begin at 6:00 p.m.

Duration: 2 hours

Number of spots: 15

Fee per workshop: 5?

Registration required with Marion

mediation@maisondusavoir65.fr

L’événement ATELIER ARTISTIQUE Origami Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65