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Atelier artistique Paparazzi Manoir de Kerlaouen Lesneven

Atelier artistique Paparazzi Manoir de Kerlaouen Lesneven vendredi 14 août 2026.

Lieu
Manoir de Kerlaouen
Adresse
48 rue Général de Gaulle
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lesneven

Atelier artistique Paparazzi

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :
2026-08-14

A la manière de Mazaccio & Drowilal, composez votre scène à partir d’éléments découpés dans des magazines !

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus   .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91 

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English :

L’événement Atelier artistique Paparazzi Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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