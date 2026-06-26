Atelier artistique Paparazzi Manoir de Kerlaouen Lesneven
Atelier artistique Paparazzi Manoir de Kerlaouen Lesneven vendredi 14 août 2026.
Lesneven
Atelier artistique Paparazzi
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 11:30:00
Date(s) :
2026-08-14
A la manière de Mazaccio & Drowilal, composez votre scène à partir d’éléments découpés dans des magazines !
Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus .
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91
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English :
L’événement Atelier artistique Paparazzi Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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