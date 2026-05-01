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Atelier artistique rue du grand boutot Saulieu

Atelier artistique rue du grand boutot Saulieu

Atelier artistique rue du grand boutot Saulieu mercredi 20 mai 2026.

Lieu : rue du grand boutot

Adresse : Crèche

Ville : 21210 Saulieu

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saulieu

Atelier artistique

rue du grand boutot Crèche Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 10:00:00

Date(s) :
2026-05-20

venez participer à un atelier musical en famille pour les enfants de 1 à 3 ans   .

rue du grand boutot Crèche Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 

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English : Atelier artistique

L’événement Atelier artistique Saulieu a été mis à jour le 2026-05-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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