atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque
mercredi 26 août 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Atelier 3-6 ans
Impression végétale sur argile inspiré de l’univers de Fabien Tabur .
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr
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English : atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans
Workshop for 3–6-year-olds
L’événement atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Terre d’Auge Tourisme
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