Informations pratiques

Pont-l’Évêque

atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Atelier 3-6 ans

Impression végétale sur argile inspiré de l’univers de Fabien Tabur .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

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English : atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans

Workshop for 3–6-year-olds

L’événement atelier ARTO’ Fabien Tabur > Bijou de mur > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Terre d’Auge Tourisme