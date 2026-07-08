atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans Pont-l’Évêque
samedi 15 août 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Atelier 7-12 ans
Gravure sur mousse et impression à partir de motifs de l’exposition.
Info et réservation sur mediation@pontleveque.fr ou au 0231648933 .
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr
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English : atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans
Workshop for 7–12-year-olds
L’événement atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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