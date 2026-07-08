Informations pratiques

Pont-l’Évêque

atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Atelier 7-12 ans

Gravure sur mousse et impression à partir de motifs de l’exposition.

Info et réservation sur mediation@pontleveque.fr ou au 0231648933 .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

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English : atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans

Workshop for 7–12-year-olds

L’événement atelier EXPO’ > Gravure médievale > Atelier 7-12 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Terre d’Auge Tourisme