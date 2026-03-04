Atelier Arts Plastiques Encres Aqurelles

Bétaille Lot

Gratuit

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Dans le cadre du Tout Petit Festival

Dans le cadre du Tout Petit Festival. Atelier enfant-parent animé par Justine Macadoux. Venez créer des planctons aux formes et couleurs multiples !

A partir de 4 and, durée 1h, sur réservation

Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

As part of the Tout Petit Festival

