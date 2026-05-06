Bétaille

Atelier chant! à La Ferme de Louisotte

Route de Malmartel Bétaille Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le chant, c’est du sport ! Comment bien respirer pour chanter ? Le soutien, la résonance, c’est quoi exactement ? Comment chanter plus librement ? Voix de tête, voix de poitrine, comment les gérer? Comment modifier le son de ma voix par rapport aux différents styles ? …

Venez découvrir de manière pratique et joyeuse les réponses à ces questions (et bien d’autres si vous en avez !)

Le chant, c’est du sport ! Comment bien respirer pour chanter ? Le soutien, la résonance, c’est quoi exactement ? Comment chanter plus librement ? Voix de tête, voix de poitrine, comment les gérer? Comment modifier le son de ma voix par rapport aux différents styles ? …

Venez découvrir de manière pratique et joyeuse les réponses à ces questions (et bien d’autres si vous en avez !). Découvrez une technique vocale saine & pratique à l’aide de jolis chants du monde. Cet atelier est animé par Anke, musicienne polyvalente, ainsi qu’éducatrice passionnée. Sa mission est de créer un environnement chaleureux et sécurisant où chacun se sent libre de faire résonner sa voix.

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Route de Malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie

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English :

Singing is sport! How do you breathe properly to sing? What exactly is support and resonance? How can I sing more freely? How do I manage my head voice and chest voice? How can I modify the sound of my voice to suit different styles?

Come and discover the answers to these questions (and many more if you have them!) in a practical, fun way

L’événement Atelier chant! à La Ferme de Louisotte Bétaille a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Dordogne