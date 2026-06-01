Restitution d’un porche, SOULT, Bétaille

Restitution d’un porche 27 et 28 juin SOULT Corrèze

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’ancien porche avait été détruit pour faire passer des camions suite à l’évolution des pratiques agricoles.

Ce qui en subsiste permet de le reconstituer à l’identique, avec des éléments provenant d’une ruine à proximité, pour les parties disparues.

Les murs entourant les pierres de taille sont montés en limousinerie avec un mortier de chaux.

La charpente est inspirée de modèles subsistant aux alentours.

Il en est de même pour les vantaux refaits avec des planches et des ferrures anciennes.

Ces travaux sont effectués par deux adhérents de Maisons Paysannes de Corrèze.

Cette association a pour but de sauvegarder et protéger les maisons des pays de Corrèze dans leur diversité et en harmonie avec leur environnement

Pour cela, nos bénévoles accompagnent les propriétaires dans la restauration de leurs maisons, par des visites conseil, des chantiers participatifs, des réunions de formation, des visites découvertes de nos villages.

Ce chantier est un bel exemple de restitution d’une annexe d’un logis ancien témoin de l’architecture vernaculaire locale.

SOULT 1 SOULT. 19380 ST BONNET ELVERT Bétaille 46110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jp.gaboriaux@yahoo.fr »}]

Démonstration de la reconstitution d’un porche d’entrée d’un ancien corps de ferme en pierres de taille de granit, toit en lauzes et vantaux en chêne. Porche restauration