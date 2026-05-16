Théâtre Les Imagités Les trois mousquetaires Ferme de Louisotte Bétaille
Théâtre Les Imagités Les trois mousquetaires Ferme de Louisotte Bétaille vendredi 10 juillet 2026.
Bétaille
Théâtre Les Imagités Les trois mousquetaires
Ferme de Louisotte 1294 route de Malmartel Bétaille Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 20:35:00
Date(s) :
2026-07-10
Les jeunes ont crée la pièce en amont avec une équipe d'animateurs artistes (4 jours de création pour les enfants, 10 pour les ados), au cours d'un séjour enchanteur dans un petit coin de Lot à la ferme de Louisotte à Bétaille pour la troupe des enfants, à la forge de Bourzolles à Souillac pour la troupe des ados
La troupe des enfants Imagités (7-12 ans) propose ici une adaptation théâtrale, drôle, tendre et en chansons, du roman de Dumas
Les jeunes ont crée la pièce en amont avec une équipe d'animateurs artistes (4 jours de création pour les enfants, 10 pour les ados), au cours d'un séjour enchanteur dans un petit coin de Lot à la ferme de Louisotte à Bétaille pour la troupe des enfants, à la forge de Bourzolles à Souillac pour la troupe des ados
La troupe des enfants Imagités (7-12 ans) propose ici une adaptation théâtrale, drôle, tendre et en chansons, du roman de Dumas. D’Artagnan et ses trois ami(e)s ont Paris à leurs pieds ! Mais parviendront ils à vaincre le redoutable Richelieu et l’envoûtante Milady ?
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Ferme de Louisotte 1294 route de Malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 88 17 22 32
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English :
The young people created the play in advance with a team of artistic leaders (4 days of creation for the children, 10 for the teens), during an enchanting stay in a small corner of the Lot: at Louisotte’s farm in Bétaille for the children’s troupe, at the Bourzolles forge in Souillac for the teens’troupe
The Imagités children’s troupe (7-12 years old) offers here a theatrical adaptation, funny, tender and in song, of Dumas’s novel
L’événement Théâtre Les Imagités Les trois mousquetaires Bétaille a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Dordogne
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